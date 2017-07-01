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Путин подписал закон о включении внутренних морских вод у берегов Крыма в СЭЗ

Экономика и бизнес
1 июля, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Закон, в частности, позволит использовать транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру СЭЗ, во внутренних морских водах и территориальном море РФ

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Соответствующий документ размещен в субботу на портале правовой информации.

Закон позволит использовать транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру СЭЗ, во внутренних морских водах и территориальном море РФ, а также будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок и созданию дополнительных рабочих мест.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

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