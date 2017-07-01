Путин утвердил новые госпошлины в сфере оборота оружия

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления госпошлины в сфере оборота оружия. Об этом в субботу сообщается на сайте Кремля.
В настоящее время в этой сфере действуют единовременные сборы, их ставки составляют от 300 до 500 руб. Согласно закону, размер пошлины за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов к нему составит 2 тыс. руб. Госпошлина за выдачу лицензии (или продление срока ее действия) на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой, составит 500 руб.
Госпошлина за выдачу разрешения или продление срока его действия на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз на территорию России оружия и патронов к нему, вывоз с территории России оружия и патронов к нему составит 500 руб. За переоформление лицензии придется заплатить госпошлину в 250 руб.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.