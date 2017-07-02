Американские АЭС не пострадали в результате распространения Petya

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Ни одна из АЭС США не пострадала в результате распространения вируса-вымогателя Petya, атаковавшего различные компании по всему миру 27 июня. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь вашингтонского Института ядерной энергии (Nuclear Energy Institute) Джон Кили.

"Ни одна из 99 действующих атомных электростанций Америки не стала жертвой кибератаки", - отметил пресс-секретарь института.

В пятницу в распоряжение американских СМИ попало совместное заявление министерства национальной безопасности США и ФБР, в котором говорится, что за последнее время против атомной отрасли страны могли быть совершены кибератаки. Хакеры хотели получить доступ к важным система посредством "фишинга" - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Кили пояснил, что в случае взлома АЭС, ее руководство обязано уведомить Комиссию по ядерному регулированию, которая опубликовала бы соответствующее предупреждение.

Однако данные требования не распространяются на коммерческие компании, эксплуатирующие АЭС, заключил Кили.

При этом, как сообщил во вторник телеканал ABC, неизвестные хакеры получили несанкционированный доступ к информации в компьютерных системах c в США. По сведениям источников телеканала, американские власти осведомлены по крайней мере об одном таком случае. О какой именно АЭС идет речь, не уточняется. Хакеры смогли ознакомиться лишь с теми данными, которые имеют второстепенное значение, в частности с информацией, касающейся деловых вопросов.

27 июня вирус-вымогатель, перекрывающий доступ к данным и требующий деньги за их разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya. A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.