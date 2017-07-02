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Американские АЭС не пострадали в результате распространения Petya

Экономика и бизнес
2 июля, 1:00 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, июля. /ТАСС

По данным Института ядерной энергии США, "ни одна из 99 действующих атомных электростанций Америки не стала жертвой кибератаки"

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ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Ни одна из АЭС США не пострадала в результате распространения вируса-вымогателя Petya, атаковавшего различные компании по всему миру 27 июня. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь вашингтонского Института ядерной энергии (Nuclear Energy Institute) Джон Кили.

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"Ни одна из 99 действующих атомных электростанций Америки не стала жертвой кибератаки", - отметил пресс-секретарь института.

В пятницу в распоряжение американских СМИ попало совместное заявление министерства национальной безопасности США и ФБР, в котором говорится, что за последнее время против атомной отрасли страны могли быть совершены кибератаки. Хакеры хотели получить доступ к важным система посредством "фишинга" - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Кили пояснил, что в случае взлома АЭС, ее руководство обязано уведомить Комиссию по ядерному регулированию, которая опубликовала бы соответствующее предупреждение.

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Однако данные требования не распространяются на коммерческие компании, эксплуатирующие АЭС, заключил Кили.

При этом, как сообщил во вторник телеканал ABC, неизвестные хакеры получили несанкционированный доступ к информации в компьютерных системах c в США. По сведениям источников телеканала, американские власти осведомлены по крайней мере об одном таком случае. О какой именно АЭС идет речь, не уточняется. Хакеры смогли ознакомиться лишь с теми данными, которые имеют второстепенное значение, в частности с информацией, касающейся деловых вопросов.

27 июня вирус-вымогатель, перекрывающий доступ к данным и требующий деньги за их разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya. A, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

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