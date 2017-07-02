Банк БРИКС до 2021 года сосредоточится на инфраструктурных проектах

ШАНХАЙ, 2 июля. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) в предстоящие пять лет сосредоточит свою операционную деятельность на финансировании проектов в сферах устойчивого развития и инфраструктуры. Об этом говорится в поступившей в воскресенье в представительство ТАСС одобренной Стратегии развития НБР на 2017-2021 гг.

"Устойчивое развитие и инфраструктура будут занимать центральное место в операционной стратегии Нового банка развития в 2017-2021 гг.", - говорится в документе. Около двух третей финансовых обязательств банка, указывается в нем, будет связано с финансированием проектов в таких сферах, как транспорт, энергетика, водные ресурсы и телекоммуникации. На начальном этапе основными механизмами финансирования проектов НБР будет предоставление кредитов под суверенные гарантии, а операции с частным сектором могут быть расширены по мере развития операционных возможностей банка, сказано в документе.

В стратегии есть упоминание и о возможности расширения стран - членов НБР. В настоящее время, указывается в документе, идет работа по "разработке критериев и стратегии относительно членства для других стран", а само расширение "планируется осуществлять постепенно". В стратегии отмечено, что этот процесс будет проходить "со скоростью, которая не будет создавать излишнюю нагрузку на операционные возможности и процесс принятия решений".

"Одобрение и публикация Стратегии Нового банка развития до 2021 года - очень важная веха в истории становления и развития нашего института, созданного для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и других развивающихся странах", - заявил в полученном ТАСС от пресс-службы банка комментарии для прессы в связи с публикацией стратегии президент НБР Кундапур Ваман Каматх.

Увеличить финансирование в национальных валютах

НБР также будет искать возможности для предоставления финансирования в национальных валютах.

Банк "будет искать возможности для предоставления кредитов в национальной валюте, чтобы снизить риски для заемщиков, а также обеспечить продвижение местных рынков капитала, ограниченных рыночными условиями и сопровождаемых соответствующими механизмами для смягчения рисков", указывается в документе.

"Проекты в сферах инфраструктуры и устойчивого развития, как правило, являются долгосрочными, и заемщики испытывают сложности с хеджированием рисков в иностранной валюте на протяжении всего срока [их осуществления]. Как правило, большинство таких проектов не приносят доходов в иностранной валюте", - подчеркивается в документе. В этой связи, указывается в стратегии, "банк поможет решить эти трудности, увеличивая объем долгосрочного кредитования в местной валюте".

Объем одобренных кредитов

НБР в 2018 году может одобрить новые проекты на сумму от $4 млрд до $5 млрд.

Обозначенный в стратегии объем кредитования, указывается в документе, может быть скорректирован и на практике будет зависеть от целого ряда факторов, включая спрос на кредиты, условия на финансовых рынках, макроэкономическую ситуацию, риски и других. Что касается 2017 года, то советом директоров НБР, согласно документу, планируется одобрить финансирование 15 проектов на сумму от $2,5 млрд до $3 млрд. К 2021 году общее число одобренных для кредитования проектов может составить 50, а при более оптимистичном сценарии - увеличится до 75, указывается в стратегии.

"Согласно стратегии, цель НБР на ближайшие пять лет - создать прочную базу для операционной деятельности банка, взяв за основу успехи, которые были достигнуты за первые два года работы. Прежде всего это одобрение первых семи проектов на сумму более $1,5 млрд, выпуск "зеленых" облигаций, утверждение ключевых политик и формирование команды профессионалов. Немаловажно, что стратегией также установлен ряд целевых показателей для НБР. Согласно консервативному сценарию, на конец 2021 года совокупный объем одобренных советом директоров банка кредитов может достичь $32 млрд, а при реализации оптимистического сценария этот показатель может превысить $44 млрд", - заявил президент НБР Кундапур Ваман Каматх в комментарии для прессы, поступившем в представительство ТАСС.

"Для реализации этих задач НБР будет усиливаться кадрово. Ожидаем, что к 2021 году число наших сотрудников достигнет 400 человек. Также возлагаем большие надежды на региональные офисы НБР, первый из которых будет в ЮАР, а второй - в Бразилии", - сказал Каматх. В НБР корреспонденту ТАСС уточнили, что работа по открытию первого представительства банка в Йоханнесбурге (ЮАР) выходит на завершающую стадию и соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время. "Конечно, при подготовке стратегии мы руководствовались директивами, полученными от членов совета директоров и совета управляющих НБР. Она будет живым документом, и она будет совершенствоваться по мере расширения операционной деятельности НБР, а также учитывать новые вызовы и требования времени, с которыми мы можем столкнуться", - резюмировал президент банка. О Новом банке развития Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составит 100 млрд долларов США. Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил семь проектов в областях экологически чистой и возобновляемой энергетики и транспорта на общую сумму в более чем $1,5 млрд. Ранее сообщалось, что сейчас банком рассматривается вопрос о финансировании в 2017 году 15 проектов в странах - членах БРИКС на сумму более $2 млрд.