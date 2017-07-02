Росморпорт планирует развивать круизное сообщение на Дальнем Востоке

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СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Росморпорт планирует в 2018 году открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой. Об этом сообщил в воскресенье журналистам генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко, принимавший участие в награждении лучших членов экипажа круизного лайнера "Князь Владимир" по случаю Дня морского и речного флота .
"Круизное сообщение будем развивать. Линия будет открыта между Владивостоком, Корсаковым и Петропавловском-Камчатским", - сказал Тарасенко.
По словам главы Росморпорта, о планах открытия новой круизной линии будет доложено руководству страны на ближайшем заседании Госсовета. "Запустить линию планируется уже в следующем году", - добавил он.
В День работников морского и речного флота из порта Сочи в свой четвертый по счету круиз отправится лайнер "Князь Владимир". Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин. "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star, позже переименованное в "Князь Владимир".
Судно длиной 141,8 м и шириной в 21,9 м в 2005 году прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Недельное путешествие на лайнере "Князь Владимир" стартует и заканчивается в Сочи. Туристам будет предложено посещение Новороссийска, двухдневная стоянка в Ялте и прогулка по Севастополю. В каждом из портов захода пассажиры смогут осмотреть достопримечательности, еще в пути заказав экскурсию.