Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания выйдет из Лондонской конвенции по рыболовству в связи с Brexit

Экономика и бизнес
2 июля, 19:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

Официальный Лондон 3 июля известит другие страны, подписавшие конвенцию, о запуске двухлетнего периода выхода из этого соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Великобритания приняла решение в связи с Brexit выйти из Лондонской конвенции по рыболовству, которая дозволяет отдельным странам ЕС производить вылов рыбы в радиусе до 6 морских миль от побережья королевства. Об этом в воскресенье информировал министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, чье заявление привел официальный сайт правительства.

"Выход из Лондонской конвенции по рыболовству - это важный момент, поскольку мы возвращаем контроль над нашей рыболовной политикой. Это означает, что впервые более чем за 50 лет мы будем способны решать, кто сможет иметь допуск в наши воды", - отметил министр. Он назвал данный шаг правительства историческим на пути к построению новой национальной политики в сфере рыболовства и повышению конкурентоспособности в этой отрасли на этапе выхода страны из ЕС.

По словам Гоува, 3 июля официальный Лондон известит другие страны, подписавшие конвенцию, о запуске двухлетнего периода выхода из этого соглашения. Это будет сделано точно так же, как и при введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, когда Великобритания уведомила страны блока о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества. Правительство разработает новый закон о рыболовстве, который определит правила доступа промысловых судов других стран в территориальные воды королевства и обозначит квоты добычи.

Лондонская конвенция по рыболовству была подписана в 1964 году - за девять лет до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) - и создала вокруг Соединенного Королевства исключительную экономическую зону для пяти стран. Конвенция дозволяет сейнерам и траулерам Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов и Франции производить вылов рыбы на расстоянии до 6 морских миль от британского берега. Промысловые же суда других стран ЕС могут заниматься рыбным промыслом не ближе 12 миль от берегов Соединенного Королевства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
5
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
6
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
7
В Саратове скончался заслуженный артист России Илья Володарский
Темы дня
Загрузка...
Реклама