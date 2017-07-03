В Госдуме пройдут парламентские слушания по защите прав дольщиков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Парламентские слушания, посвященные формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства, пройдут в понедельник в Госдуме. На слушаниях выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"), председатели ряда комитетов-соисполнителей, представители правительства, Центробанка, Минстроя, руководители фракций, а также граждане, пострадавшие от деятельности застройщиков.

Первое чтение законопроекта, регулирующего деятельность компенсационного фонда дольщиков, состоялось в Госдуме 14 июня. Комитет нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратил внимание на серьезные недоработки законопроекта, требующие устранения ко второму чтению, в части непрозрачности использования средств фонда, слабого контроля за его управлением, отсутствия механизма контроля за застройщиками. Также неясны требования к размеру отчислений в фонд.

Как проинформировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, обманутым дольщикам будет отведено половина мест в зале пленарных заседаний, где пройдут слушания. Другую половину займут парламентарии, представители строительной индустрии, страховых компаний и правительства.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья 18 млрд руб., не получили страховые выплаты. "Нужно собирать страховые компании и их мотивировать, чтобы они лицом повернулись к проблемам тех людей, которые перечислили им деньги. 18 млрд - это же как раз деньги тех людей, которые сегодня ждут помощи", - подчеркнул Володин.

Законопроект "вызвал достаточно много вопросов", констатировал в свою очередь Николаев. "Мы создаем новую, очень важную систему гарантирования, но нам нужно не забыть о тех людях, которые уже сейчас являются участниками системы долевого строительства. Это те люди, которые в настоящий момент являются участниками долевого строительства, у них есть на руках договоры участия в долевом строительстве, эти договоры застрахованы в соответствии с требованиями закона. Вопрос - что будет с этими людьми при изменении системы?" - обозначил Николаев главную тему дискуссии.

Он напомнил, что в России "уже около трех лет работает система страхования, но на сегодняшний день оказалась также не столь эффективна, как этого бы хотелось". "За весь период страхования собрано уже около 30 млрд руб., при этом не было ни одной выплаты. Одновременно с этим растет количество обманутых дольщиков. Это означает одно: нам не удалось создать систему, которая бы полностью гарантировала нашим гражданам безопасность их вложений в долевое строительство", - констатировал депутат.