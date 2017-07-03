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В Сингапуре спущено на воду судно по производству СПГ

Экономика и бизнес
3 июля, 5:00 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 3, июля. /ТАСС
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СИНГАПУР, 3 июля. /ТАСС/. Судно по переработке природного газа в жидкое состояние спущено на воду в Сингапуре. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times.

Стоимость проекта оценивается в $735 млн. Технические оборудование на борту судна Hilli Episeyo позволяет ежегодно получаться до 2,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Как ожидается, в течение месяца будут проведены ходовые испытания. После чего плавучий завод будет направлен к побережью Камеруна.

Как рассказал изданию Крис Он, исполнительный директор компании Keppel Offshore and Marine's, "подобное судно позволит газовым компаниям сократить расходы при добыче газа на труднодоступных морских шельфах". Он также отметил, что компания в настоящее время строит плавучий завод по с возможностью регазификации.

Ранее сообщалось, что сингапурская Gazprom Marketing and Trading Singapore, подписала соглашение о покупке 1,2 млн тонн СПГ ежегодно в течение восьми лет с плавучего СПГ- завода в Камеруне.

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