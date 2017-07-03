В Якутии почти 100 млн рублей дополнительно выделено на борьбу с безработицей

ЯКУТСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Свыше 97 млн рублей дополнительно направлено из бюджет Якутии на обеспечение временной и постоянной занятости населения республики. Об этом ТАСС в понедельник по итогам заседания правительства Якутии сообщил руководитель департамента занятости населения республики Степан Москвитин.

"Общий охват по временной и постоянной занятости населения составляет около 20 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. подростков, которые будут заняты во время летних каникул. Из бюджета республики на эти цели дополнительно выделено 97,6 млн рублей, что позволит в полной мере обеспечить людей временной и постоянной работой, особенно на селе", - пояснил он.

На данный момент в сельской местности уровень безработицы достигает 15%. В общей сложности в Якутии около 20% населения находятся за чертой бедности, поэтому в республике ведется активная борьба с бедностью и применяются меры социальной защиты нуждающихся.

"Усиливается адресность оказания помощи и соцуслуг. Так, на селе общественным услугами будет охвачено более 2,5 тыс. человек, по самозанятости - 400 человек, и им увеличивается размер поддержки с 82 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. На эти средства они уже могут начать собственное дело", - пояснил Москвитин.

Также 600 человек будет охвачено в этом году временными сезонными работами.

Что касается подростков, которые будут заняты временными работами на период летних каникул, то, по словам Москвитина, они могут заработать в месяц по 10 тыс. рублей. "Более 6 тыс. школьников будут временно трудоустроены, ежемесячно эти ребята получат 4,5 тыс. рублей за счет бюджета и более 5 тыс. рублей от работодателя", - пояснил Москвитин.