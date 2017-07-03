Врио гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина - первый заместитель генерального директора компании, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter.
"Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России", - написал министр.
Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России"— Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 July 2017