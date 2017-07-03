Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина

Экономика и бизнес
3 июля, 8:35 дата обновления: 3 июля, 8:41 UTC+3

Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина - первый заместитель генерального директора компании, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в своем Twitter.

"Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России", - написал министр.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг главы "Почты России"
Страны
Россия
Персоны
Никифоров, Николай Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина
2
В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли
3
Пьяный мужчина избил медбрата в больнице на востоке Москвы
4
В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза
5
Беженка из Сирии окончила школу в Чите с золотой медалью
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести
Темы дня
Загрузка...
Реклама