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Цифровая экономика станет приоритетом работы парламента в осеннюю сессию

Экономика и бизнес
3 июля, 9:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, "переход на цифровую экономику качественно изменит" и сферу управления, и сферы образования, здравоохранения, оказания соцуслуг

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Обеспечение законодательной базы для реализации программы цифровой экономики станет одним из приоритетов работы российского парламента в предстоящую осеннюю сессию.

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Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу развития цифровой экономики, сейчас она "проходит обсуждения, согласования". "Это не какая-то отдельная отрасль, это межотраслевая программа", - уточнила Матвиенко.

По ее мнению, "переход на цифровую экономику качественно изменит все отрасли: и сферу управления, и сферы образования, здравоохранения, оказания социальных услуг".

"Я думаю, что после утверждения программы тут будет большое поле действий для парламента, для создания условий для развития цифровой экономики", - сказала председатель Совфеда, предположив, что "это будет одна из приоритетных тем в предстоящую осеннюю [парламентскую] сессию, чтобы создать правовые условия для более быстрого внедрения программы цифровой экономики".

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