Межтопэнергобанк заявил о нехватке доступной ликвидности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московский Межтопэнергобанк, который в конце прошлой недели приостановил обслуживание юридических и физических лиц, заявил о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. Как сообщается в пресс-релизе банка, финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере.

"Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП Банком графика погашения предоставленных кредитов", - говорится в заявлении.

При этом в Межтопэнергобанке отметили, что до прошлой недели банк исполнял поручения клиентов, поддерживая ликвидность на необходимом уровне.

"Банк обращает внимание клиентов, что все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то, что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена", - говорится в сообщении.

Ранее представитель пресс-службы Межтопэнергобанка рассказал ТАСС, что 24-25 июня банк производил технические работы по обновлению программного обеспечения. В связи с "накопившимися проблемами" аппаратно-программный комплекс после переустановки не смог продолжить работать в обычном режиме и возникли проблемы с проведением платежей, значительную часть пришлось проводить с ручной перепроверкой, что снизило скорость проведения платежей.

После того, как информация о проблемах в банке начала распространяться среди клиентов, "началась колоссальная перегрузка" и банк был вынужден ограничить обслуживание "просто чтобы сохранить возможность продолжать рассчитываться с клиентами в плановом режиме".

Согласно данным, предоставляемым кредитными организациями в ЦБ РФ, Межтопэнергобанк занимает 107-е место по размерам активов в банковской системе РФ.