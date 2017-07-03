Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: проблему обманутых дольщиков в Новосибирской области решат до конца 2019 г.

Экономика и бизнес
3 июля, 10:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Председатель Совета Федерации отметила, что в 2016 году было построено 28 домов, в этом - 16, "и есть понимание, как эту проблему решить"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области будет решена до конца 2019 года, сообщила в понедельник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В Новосибирске она приняла участие в первом международном конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС, а также провела встречу с главой региона Владимиром Городецким.

"Это не вина власти, это вина недобросовестных застройщиков, но тем не менее власть все равно отвечает за все", - сказала Матвиенко. "Есть понимание, что до конца 2019 года проблема обманутых дольщиков в области будет решена", - отметила председатель Совфеда, добавив, что "для этого принимаются конкретные меры". Так, уточнила она, в прошлом году было построено 28 домов, в этом - 16, "и есть понимание, как эту проблему решить".

По словам Матвиенко, в области "есть проблемы, характерные для всей России". В качестве таковой она назвала "достаточно высокий объем ветхого и аварийного жилья". "Но есть понимание, как решать эту задачу, есть план, сроки расселения", - сказала спикер СФ, выразив уверенность, что эта программа будет реализована.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
2
В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза
3
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли
6
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
7
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
Темы дня
Загрузка...
Реклама