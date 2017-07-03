Матвиенко: проблему обманутых дольщиков в Новосибирской области решат до конца 2019 г.

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области будет решена до конца 2019 года, сообщила в понедельник журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.В Новосибирске она приняла участие в первом международном конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС, а также провела встречу с главой региона Владимиром Городецким.
"Это не вина власти, это вина недобросовестных застройщиков, но тем не менее власть все равно отвечает за все", - сказала Матвиенко. "Есть понимание, что до конца 2019 года проблема обманутых дольщиков в области будет решена", - отметила председатель Совфеда, добавив, что "для этого принимаются конкретные меры". Так, уточнила она, в прошлом году было построено 28 домов, в этом - 16, "и есть понимание, как эту проблему решить".
По словам Матвиенко, в области "есть проблемы, характерные для всей России". В качестве таковой она назвала "достаточно высокий объем ветхого и аварийного жилья". "Но есть понимание, как решать эту задачу, есть план, сроки расселения", - сказала спикер СФ, выразив уверенность, что эта программа будет реализована.