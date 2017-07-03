Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,95 руб., евро снизился до 67,2 руб.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и достиг отметки в 58,95 рубля.

Курс евро опустился на 12 коп., до 67,2 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия на 0,6% и составил 1890,09 пункта. Индекс РТС увеличился на 1% и достиг отметки 1010,59 пункта.