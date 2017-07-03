АТОР: каждый второй турист в Анталье в июне был из России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия в этом летнем сезоне обеспечивает основной туристический приток на главный турецкий курорт - Анталью, где в июне каждый второй отдыхающий оказался россиянином. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные властей региона Анталья.

Курорт активно восстанавливается после неудачного 2016 г., когда из-за резкого снижения турпотока из России, по оценке президента Торгово-промышленной палаты провинции Анталья Давута Четина, регион потерял $3 млрд. Власти РФ отменили запрет на продажу туров в Турцию 30 июня 2016 г., однако спрос по этому направлению был слабым до тех пор, пока в конце августа не было снято ограничение на чартерные перевозки в Турцию.

По сравнению с первым полугодием 2016 г. общий приток туристов в Анталью в этом сезоне вырос на 45%, однако отставание от 2015 г., когда не действовали никакие запреты, все-таки есть и составляет 12%, указывает АТОР. Это связано с сокращением спроса из Европы.

Всего в январе - июне 2017 г. в Анталье побывали 2,8 млн иностранных туристов, из которых 1,1 млн - это россияне. По сравнению с 2015 г. число российских туристов увеличилось в первом полугодии на 21%, при этом в июне каждый второй иностранный турист приехал в Анталью из России, отмечает ассоциация туроператоров.