Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР: каждый второй турист в Анталье в июне был из России

Экономика и бизнес
3 июля, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

За первые шесть месяцев 2017 года турецкий курорт посетили 2,8 млн иностранных туристов, 1,1 млн из которых - россияне, сообщили в Ассоциации туроператоров России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия в этом летнем сезоне обеспечивает основной туристический приток на главный турецкий курорт - Анталью, где в июне каждый второй отдыхающий оказался россиянином. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные властей региона Анталья.

Курорт активно восстанавливается после неудачного 2016 г., когда из-за резкого снижения турпотока из России, по оценке президента Торгово-промышленной палаты провинции Анталья Давута Четина, регион потерял $3 млрд. Власти РФ отменили запрет на продажу туров в Турцию 30 июня 2016 г., однако спрос по этому направлению был слабым до тех пор, пока в конце августа не было снято ограничение на чартерные перевозки в Турцию.

По сравнению с первым полугодием 2016 г. общий приток туристов в Анталью в этом сезоне вырос на 45%, однако отставание от 2015 г., когда не действовали никакие запреты, все-таки есть и составляет 12%, указывает АТОР. Это связано с сокращением спроса из Европы.

Всего в январе - июне 2017 г. в Анталье побывали 2,8 млн иностранных туристов, из которых 1,1 млн - это россияне. По сравнению с 2015 г. число российских туристов увеличилось в первом полугодии на 21%, при этом в июне каждый второй иностранный турист приехал в Анталью из России, отмечает ассоциация туроператоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
2
В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза
3
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли
6
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
7
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
Темы дня
Загрузка...
Реклама