Сбербанк с 1 июля снизил ставки по большинству кредитных карт на 2-6 п.п.

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по большинству кредитных карт на 2-6 п. п. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"С 1 июля Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки - по картам уровня Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи. Ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам на 2-6 п.п. - до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него. При этом остальные параметры продуктов остаются без изменения", - отмечается в сообщении.
По словам исполнительного директора - начальника отдела развития кредитных карт Сбербанка Игоря Ковалева, за пять месяцев 2017 года портфель кредитных карт банка вырос на 32,1 млрд руб., доля рынка достигла 44%, а количество клиентов превысило 17,2 млн человек.
"Тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам", - отметил Ковалев.
Совет директоров Банка России на заседании 16 июня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9% годовых.