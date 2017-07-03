Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%

Экономика и бизнес
3 июля, 12:35 дата обновления: 3 июля, 13:11 UTC+3

Однако вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что пока этот уровень относительно высок по европейским меркам

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России.

"Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и соответственно для инвестиций", - сказал чиновник.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России в 2017 году ожидается на уровне 3,8%. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. Банк России в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики считает эту цель достижимой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
4
В результате ДТП в Баварии пропавшими без вести числятся 18 человек
5
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
Темы дня
Загрузка...
Реклама