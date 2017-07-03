РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в ближайшие годы не будет превышать 4%, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время презентации в Италии инвестиционного потенциала России.

"Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и соответственно для инвестиций", - сказал чиновник.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России в 2017 году ожидается на уровне 3,8%. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. Банк России в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики считает эту цель достижимой.