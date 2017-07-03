Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АФК: арестованные активы "Системы" минимум на 65 млрд руб. превышают оценку "Роснефти"

Экономика и бизнес
3 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

АФК "Система" также не согласна с обоснованием ареста активов, так как обеспечительные меры требуются в случае, когда у ответчика отсутствуют средства для погашения долга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стоимость арестованного по иску "Роснефти" имущества АФК "Система" минимум на 65 млрд рублей выше оценки, представленной "Роснефтью" в суде, сообщил ТАСС представитель корпорации Сергей Копытов.

Ранее АФК подала в суд ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении акций МТС, сети клиник "Медси" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК). На активы наложен арест по иску "Роснефти" о взыскании с "Системы" и "Системы-Инвест" порядка 170,6 млрд рублей убытков, причиненных, по мнению нефтяной компании, "Башнефти" во время реорганизации в 2014 году. В определении суда приведена оценка имущества в 185 млрд рублей, АФК с этим не согласна.

Читайте также новости по теме:
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
© Сергей Бобылев/ТАСC

Кибератака не помешала суду заслушать "Роснефть" и АФК "Система"

Росимущество не войдет в процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система"

Акции АФК "Система" упали до минимумов с 2014 года

"Совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК составляет около 250 млрд руб.", - заявил он. При этом, как сообщил представитель АФК, суд арестовал активы, "основываясь только на предположениях истцов, а АФК не успела даже заявить возражений на арест (ходатайство об обеспечении иска было подано 22 июня, а "Система" узнала о нем только 25 июня, получив постановление судебного пристава)".

АФК "Система" также не согласна и с обоснованием ареста, так как, по мнению компании, обеспечительные меры требуются в случае, если, например, у ответчика отсутствуют активы для погашения долга. "Однако стоимость активов "Системы" более чем в 6,5 раза превышает сумму иска", - сообщил представитель корпорации.

Заявление подано 30 июня, суд рассмотрит его 6 июля. Решение суда о принятии обеспечительных мер также обжаловано в Восемнадцатый апелляционный суд в Челябинске. Помимо этого, АФК "Система" подала жалобу в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. "Мы подчеркиваем, что судебный пристав превысил обеспечительные меры, наложенные судом. Кроме отчуждения акций пристав запретил нам получать доход на акции", - сообщил Копытов.

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал арест имущества по иску к АФК "Система" "абсолютно нормальной процедурой в случае имущественных исков". По его словам, данная меры направлена в том числе на защиту прав акционеров "Роснефти".

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор вне суда, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. По ходатайству "Роснефти" суд арестовал активы АФК "Система" - 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
4
В результате ДТП в Баварии пропавшими без вести числятся 18 человек
5
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
Темы дня
Загрузка...
Реклама