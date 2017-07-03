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Рост несырьевого экспорта РФ на данный момент составляет 14%

Экономика и бизнес
3 июля, 12:33 UTC+3 РИМ 3, июля. /ТАСС

При этом в прошлом году показатель снизился на 7,3%

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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Рост несырьевого экспорта РФ на данный момент составляет 14% против спада в прошлом году на уровне 7,3%, заявил в ходе презентации в Риме инвестиционного потенциала России вице-премьер Аркадий Дворкович.

"У нас несырьевой экспорт в этом году растет на 14%", - сказал он.

Ранее Российский экспортный центр (РЭЦ) сообщал, что несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2016 году снизился на 7,3% по отношению к уровню 2015 года. Наибольший вес в несырьевом неэнергетическом экспорте России в 2016 году имели алюминий и его сплавы, полуфабрикаты нелегированной стали, пшеница и пиломатериалы. Существенной долей характеризовались также смешанные удобрения, горячекатаный нелегированный листовой прокат, рафинированная медь, металлы платиновой группы, азотные удобрения, мороженая рыба, калийные удобрения, никель, турбореактивные двигатели и газовые турбины, подсолнечное масло, твэлы и ядерные реакторы, синтетический каучук.

В денежном выражении несырьевой экспорт в I квартале 2017 года вырос на 19%, по физическому объему рост 4,7% по сравнению с I кварталом 2016 года. Глава группы РЭЦ Петр Фрадков ранее сообщил, что и далее ожидается рост по объемам и стоимости.

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