Кабмин РФ рассчитывает сохранять до 90% допдоходов от роста цен на нефть

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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство рассчитывает, что в случае получения дополнительных доходов от роста цены на нефть, 80-90% из них будут сберегаться, а не тратиться на текущие государственные расходы, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе презентации в Италии инвестиционного потенциала РФ.
"Могу еще раз подтвердить, что даже если цены на нефть вырастут, мы не будем тратить все дополнительные доходы, которые поступают от более высоких цен на нефть. Мы будем сберегать 80-90% от этих дополнительных доходов и таким образом не провоцировать какие-либо дальнейшие риски", - сказал он.