ФАС разрешила "Газпром нефти" купить 25% "дочки" испанской Repsol

Владелец "Астон Виллы" объявил о переходе Джона ТерриСпорт 3 июля, 13:40
Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятияСпорт 3 июля, 13:23
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФЭкономика и бизнес 3 июля, 13:19
Медведев: традиционные больничные будут сохранены при переходе на электронныеОбщество 3 июля, 13:15
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в БаварииПроисшествия 3 июля, 13:10
ФХР и Ассоциация хоккея Китая подпишут меморандум о сотрудничествеСпорт 3 июля, 13:04
Мутко: cборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных командСпорт 3 июля, 12:59
Китай в 2016 году ввел в эксплуатацию почти 2,6 тыс. высокоскоростных поездовТранспорт 3 июля, 12:58
Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всемСпорт 3 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Газпром нефти" о покупке 25% в "Евротэк-Югра" (дочернее предприятие испанской Repsol в Ханты-Мансийском автономном округе), сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.
"Согласовали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ходатайство на покупку 25% "Евротэк-Югра" компания "Газпром нефть" подала в ФАС 26 мая.
В мае 2014 года Минприроды РФ сообщило об открытии двух новых месторождений углеводородов, их общий объем извлекаемых запасов составляет около 48 млн т условного топлива. Одно из них - Оурьинское месторождение на стыке Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области - обнаружено компанией "Евротэк-Югра", его извлекаемые запасы углеводородов категории С1+С2 достигают 33 млн т нефти.