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ФАС разрешила "Газпром нефти" купить 25% "дочки" испанской Repsol

Экономика и бизнес
3 июля, 13:10 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Речь идет о доле в компании "Евротэк-Югра"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Газпром нефти" о покупке 25% в "Евротэк-Югра" (дочернее предприятие испанской Repsol в Ханты-Мансийском автономном округе), сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Согласовали", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ходатайство на покупку 25% "Евротэк-Югра" компания "Газпром нефть" подала в ФАС 26 мая.

В мае 2014 года Минприроды РФ сообщило об открытии двух новых месторождений углеводородов, их общий объем извлекаемых запасов составляет около 48 млн т условного топлива. Одно из них - Оурьинское месторождение на стыке Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области - обнаружено компанией "Евротэк-Югра", его извлекаемые запасы углеводородов категории С1+С2 достигают 33 млн т нефти.

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