ЦБ РФ снизил на 4 июля курс доллара до 58,97 рубля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 4 июля официальный курс доллара на уровне 58,9695 руб., что на 41,67 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 60,56 копейки, до 67,2016 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 50,17 копейки, до 62,6739 руб.