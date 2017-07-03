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Власти РФ намерены реконструировать 18 арктических аэропортов

Экономика и бизнес
3 июля, 13:42 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 3, июля. /ТАСС

Стоимость работ по реконструкции пока не определена

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Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов

Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Программа реконструкции 18 арктических аэропортов России будет запущена в ближайшие годы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

"Есть программа реконструкции 18 арктических аэропортов (…) и таким образом, не за один год конечно, а постепенно мы восстановим и реконструируем всю систему арктических аэропортов от Певека до Мурманска, что конечно будет способствовать экономическому и хозяйственному развитию Арктики", - сказал Иванов.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько уточнил ТАСС, что пока оценка объемов инвестиций не проведена. "Оценка стоимости реконструкции может быть проведена в рамках проектных работ. Пока такая оценка не проведена", - добавил он, не назвав сроков, когда может быть проведена реконструкция аэропортов.

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