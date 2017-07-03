Власти РФ намерены реконструировать 18 арктических аэропортов

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Программа реконструкции 18 арктических аэропортов России будет запущена в ближайшие годы. Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.
"Есть программа реконструкции 18 арктических аэропортов (…) и таким образом, не за один год конечно, а постепенно мы восстановим и реконструируем всю систему арктических аэропортов от Певека до Мурманска, что конечно будет способствовать экономическому и хозяйственному развитию Арктики", - сказал Иванов.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько уточнил ТАСС, что пока оценка объемов инвестиций не проведена. "Оценка стоимости реконструкции может быть проведена в рамках проектных работ. Пока такая оценка не проведена", - добавил он, не назвав сроков, когда может быть проведена реконструкция аэропортов.