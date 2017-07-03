Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роснедра допустили к аукциону на Эргинское месторождение четыре компании

Экономика и бизнес
3 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам главы Минприроды РФ Сергея Донского, к аукциону допущены "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", РН-Уватнефтегаз и "ПионерГео"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Донской

Сергей Донской

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", РН-Уватнефтегаз и "ПионерГео", ранее подавшие заявки на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, допущены к аукциону, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Аукционная комиссия приняла заявки всех четырех компаний, соответствующих заявленным требованиям", - сказал Донской.

Ранее вопросы вызывал допуск к участию саратовской компании "ПионерГео", так как, согласно условиям аукционной документации, у компании-заявителя должны быть мощности по переработке нефти в регионе. "ПинерГео" такими мощностями не располагает.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 12 июля, стартовый платеж - 7,4 млрд рублей. Прием заявок на участие в аукционе был завершен 16 июня, заявки подали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН-Уватнефтегаз".

Месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
4
В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
В центре Одессы взорван автомобиль
7
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
Темы дня
Загрузка...
Реклама