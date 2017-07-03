Роснедра допустили к аукциону на Эргинское месторождение четыре компании

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", РН-Уватнефтегаз и "ПионерГео", ранее подавшие заявки на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, допущены к аукциону, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Аукционная комиссия приняла заявки всех четырех компаний, соответствующих заявленным требованиям", - сказал Донской.

Ранее вопросы вызывал допуск к участию саратовской компании "ПионерГео", так как, согласно условиям аукционной документации, у компании-заявителя должны быть мощности по переработке нефти в регионе. "ПинерГео" такими мощностями не располагает.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 12 июля, стартовый платеж - 7,4 млрд рублей. Прием заявок на участие в аукционе был завершен 16 июня, заявки подали "Роснефть", "Газпромнефть - Хантос", "ПионерГео" и "РН-Уватнефтегаз".

Месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".