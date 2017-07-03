ФАС оштрафовала сотрудника российской структуры Apple по делу о координации цен на iPhone

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала сотрудника российской структуры американской корпорации Apple - "Эппл Рус" по делу о координации цен на ряд моделей iPhone в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, менеджер по работе с розничными сетями ООО "Эппл Рус" координировал экономическую деятельность реселлеров iPhone в России, за что ему был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

В начале июня ФАС также оштрафовала по делу о координации цен на iPhone и саму российскую "дочку" Apple, сумма штрафа составила 1,75 млн рублей.

Дело о ценах на iPhone

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело по ч.5 ст.11 закона о защите конкуренции в отношении структур американской корпорации Apple (ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.), усмотрев признаки координации ценообразования у ритейлеров на iPhone 6s и 6s Plus.

Изучив цены у 16 ритейлеров, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"), ФАС пришла к выводу, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. Аналогичная ситуация была выявлена и с другими моделями iPhone.

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации ценообразования корпорацией Apple - "рекомендованные" цены на iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные. В свою очередь американская корпорация заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Ритейлеры также отмечали, что устанавливают цены сами на основании существующей конъюнктуры рынка.

В марте 2017 года комиссия ФАС признала ООО "Эппл Рус" виновным в координации цен на ряд моделей iPhone пятого и шестого поколения (смартфоны iPhone 5s и 5c, iPhone 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus). По словам статс-секретаря, замглавы ФАС Андрея Цариковского, в ходе рассмотрения дела Apple тесно сотрудничала с ведомством и уже тогда предпринимала шаги для устранения нарушения.