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Счетная палата выступила против использования ФНБ для пополнения Резервного фонда

Экономика и бизнес
3 июля, 14:24 дата обновления: 3 июля, 14:43 UTC+3

В ведомстве заявили, что дополнительные нефтегазовые доходы за 2017 г. необходимо внести в Резервный фонд до 1 июня 2018 г.

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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Счетная палата не поддерживает использование ФНБ для пополнения Резервного фонда. Об этом говорится в заключение Счетной палаты на проект федерального закона N204637-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

В целом Счетная палата поддерживает законопроект, однако полагает, что он требует доработки, говорится в сообщении ведомства.

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Так, Счетная палата обращает внимание на то, что законопроектом предлагается установить возможность использования средств ФНБ на пополнение Резервного фонда, в частности для финансирования дефицита федерального бюджета. "При этом законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда. Такая ситуация будет нести риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, определенных правительством России", - указывает Счетная палата.

Кроме того, законопроектом о поправках в бюджет в части использования дополнительных нефтегазовых доходов предлагается установить требование пополнения средств Резервного фонда до 1 октября 2018 г. за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных по итогам 2017 г.

"Предлагаемый поправками срок пополнения средств Резервного фонда представляется необоснованно затянутым. Счетная палата считает целесообразным установить срок пополнения средств Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов до 1 июня 2018 г.", - говорится в сообщении Счетной палаты.

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