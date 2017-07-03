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Фонд цифровой экономики появится в России в 2017 году

Экономика и бизнес
3 июля, 14:53 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В Минсвязи отметили, что общий объем фонда составит 100 млрд рублей

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ЯКУТСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Фонд цифровой экономики появится в России уже в этом году. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента развития высоких технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Салават Мигранов в Якутске на открытии IV Межрегиональной конференции "E-Yakutia".

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"Сейчас в правительстве РФ разрабатывается программа развития цифровой экономики, и под нее будет создан Фонд [цифровой экономики]. Возможно, преобразуют Фонд поддержки IT-отрасли, но до конца года он будет создан, и регионам необходимо следить за этим, так как это дополнительный инструмент по развитию цифровой экономики на местах", - сказал он.

Мигранов сообщил ТАСС, что, "как сказал помощник президента РФ Андрей Белоусов, общий объем Фонда цифровой экономики составит 100 млрд рублей".

В своем докладе Мигранов отметил, что основной проблемой IT-отрасли в стране является нехватка кадров. "За 2015-2016 годы прирост специалистов составил всего 3,6%, что не удовлетворяет потребностям страны. Мы (Минсвязи - прим. ТАСС) совместно с Минобрнауки РФ добились того, чтобы в 2018 году прирост на бюджетные места по "Информационной безопасности" составил 15%, а в целом по специальности - 12%", - сказал он.

Для дальнейшего развития отрасли в части разработок программного обеспечения (ПО) Минсвязи РФ будет стимулировать госкомпании на покупку отечественного ПО, сказал он. "Мы отмечаем рост закупок со стороны федеральных органов власти отечественного ПО, который составил 60%, в муниципальных органах власти - 65%. Минсвязи и в дальнейшем будет стимулировать госзаказчиков, муниципальных заказчиков и госкомпании по закупкам ПО у отечественных производителей. Зарубежное ПО должно приобретаться через сервисные платежи", - сказал он.

Говоря про льготы в IT-отрасли, Мигранов отметил, что понижение ставок до 14% для IT-компаний на выплату страховых взносов до 2023 года позволило увеличить поступление этих взносов. "При предоставлении этих льгот мы наблюдаем обратный эффект - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды выросли от IT-отрасли", - сказал он.

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