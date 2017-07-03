Володин считает необходимым доработать законопроект о компенсационном фонде дольщиков

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, принятый в первом чтении нижней палатой парламента в середине июня, требует доработки в целях эффективной защиты прав граждан.
В Госдуме в понедельник проходят парламентские слушания, посвященные формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. В них принимают участие более 200 обманутых дольщиков, представители правительства, Центробанка.
"Предлагаем начать обсуждение серьезной темы, которая волнует большое количество наших граждан, - и тех, кто оказался в сложном положении, и тех, кто собирается инвестировать в жилье", - заявил Володин, открывая слушания в Госдуме. "Нам нужно сегодня будет обсудить этот вопрос и на основе этого обсуждения внести поправки, которые рассмотрены в первом чтении", - указал спикер.
Первое чтение законопроекта, регулирующего деятельность компенсационного фонда дольщиков, состоялось 14 июня. Профильный комитет нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратил внимание на серьезные недоработки законопроекта в части непрозрачности использования средств фонда, слабого контроля за его управлением, отсутствия механизма контроля за застройщиками. Также неясны требования к размеру отчислений в фонд.
"Многие нормы закона нам не нравятся, и мы считаем необходимым их дорабатывать (ко второму чтению - прим. ТАСС)", - подчеркнул Володин. "Выработку тех предложений, которые считаем необходимыми, мы будем обсуждать вместе с вами [участниками слушаний], чтобы не допускать повторения того, что произошло на этом рынке, и сделать все, чтобы права граждан были защищены", - заключил политик, подчеркнув, что это важное, основное, ключевое положение этого закона.