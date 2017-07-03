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Льготы для обводненных месторождений нефти могут получить четыре нефтяные компании РФ

Экономика и бизнес
3 июля, 15:11 UTC+3 РИМ 3, июля. /ТАСС

Законопроект пока предусматривает выдачу льгот только крупным месторождениям с определенными характеристиками, отметил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер

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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Внесенный в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных нефтяных месторождений, предусматривает выдачу льгот четырем крупнейшим в России компаниям по добыче нефти - "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу". Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"В рамках условий, которые мы рассмотрели как оптимальные, по крайней мере, на том этапе, на котором мы сейчас находимся, попало четыре крупных месторождения с большими остаточными запасами, с высокой обводненностью. Мы сформулировали свои предложения и направили в правительство. На площадке правительства продолжится обсуждение этого законопроекта", - сказал первый замминистра.

Текслер подчеркнул, что законопроект пока предусматривает выдачу льгот только крупным месторождениям с определенными характеристиками. Другим условием является достижение максимально быстрого и позитивного результата. В частности, речь идет о росте добычи. При этом он не стал комментировать, почему в перечень компаний, которые могут получить льготы, не попали другие компании, в частности, "Русснефть".

Ранее Текслер говорил ТАСС, что законопроект уже внесен в правительство и предусматривает предоставление налоговой льготы для обводненных месторождений нефти с совокупной добычей в 35 млн тонн в год.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных месторождений. Предполагается, что в течение 3-5 лет объем выпадающих доходов будет покрыт. При этом законопроект по обводненным месторождениям рассматривается параллельно с законопроектом по налогу на добавленный доход.

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