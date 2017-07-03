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Глава комитета Госдумы попросил ЦБ поручиться за страховщиков перед дольщиками

Экономика и бизнес
3 июля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил применять те же требования к застройщикам, привлекающим средства граждан, что и к финансовым компаниям

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России должен дать 100% гарантии выполнения всех обязательств страховых компаний перед дольщиками, участвующими в системе страхования ответственности. Такое мнение парламентарий высказал на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных дольщикам.

"Группа дольщиков - те, кто участвовал в системе страхования ответственности дольщиков, - сейчас у них может создаться впечатление, что в связи с принятием нового закона о них все забывают. В связи с этим мы считаем, что Центробанк должен дать 100% гарантии, что все обязательства страховых компаний перед дольщиками будут выполнены. При этом должен обратить внимание Центробанка на необходимость проведения инвентаризации всех договоров страхования, которые заключены до данного периода", - отметил Аксаков.

Депутат предложил применять те же требования к застройщикам, привлекающим средства граждан, что и к финансовым компаниям. По словам Аксакова, застройщики ежегодно привлекают от 1,5 до 3 трлн рублей для финансирования жилищного строительства. "Фактически эти компании выступают финансовыми организациями, привлекая средства населения", - пояснил Аксаков.

Первое чтение законопроекта, регулирующего деятельность компенсационного фонда дольщиков, состоялось в Госдуме 14 июня. Комитет нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратил внимание на серьезные недоработки законопроекта, требующие устранения ко второму чтению, в части непрозрачности использования средств фонда, слабого контроля за его управлением, отсутствия механизма контроля за застройщиками. Также неясны требования к размеру отчислений в фонд.

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