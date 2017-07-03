Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Госдумы поддержал законопроект о новом бюджетном правиле

Экономика и бизнес
3 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Целью нового правила является снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, целью которого является снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2018 года. "Определение базовой цены на нефть на данном уровне обусловлено оценкой долгосрочного равновесного уровня цен на нефть в условиях ускоряющихся технологических изменений и произведено с учетом ограниченного уровня накопленных в суверенных фондах резервов. Под базовой экспортной ценой на природный газ понимается прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на природный газ, умноженное на соотношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть", - говорится в пояснительной записке.

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в результате превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, будут направляться в Резервный фонд.

При этом поправки в Бюджетный кодекс, которые вносит законопроект, уже с 2017 года отменяют основной параметр формирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) - нормативную величину Резервного фонда. Предлагается отменить все положения Бюджетного кодекса, касающиеся этой величины.

По старому бюджетному правилу, действие которого сейчас приостановлено, Минфин должен направлять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы до достижения им нормативной величины, а далее приступать к пополнению ФНБ.

Согласно законопроекту, на расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание госдолга.

Новое "бюджетное правило" вступит в силу с 1 января 2018 года, а в полном объеме заработает в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Песков: терпение Москвы в связи с изъятием дипсобственности Вашингтоном на исходе
5
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
6
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
7
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
Темы дня
Загрузка...
Реклама