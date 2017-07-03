Комитет Госдумы поддержал законопроект о новом бюджетном правиле

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о новом бюджетном правиле, целью которого является снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2018 года. "Определение базовой цены на нефть на данном уровне обусловлено оценкой долгосрочного равновесного уровня цен на нефть в условиях ускоряющихся технологических изменений и произведено с учетом ограниченного уровня накопленных в суверенных фондах резервов. Под базовой экспортной ценой на природный газ понимается прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на природный газ, умноженное на соотношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть", - говорится в пояснительной записке.

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в результате превышения фактической цены нефти установленного уровня отсечения, будут направляться в Резервный фонд.

При этом поправки в Бюджетный кодекс, которые вносит законопроект, уже с 2017 года отменяют основной параметр формирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) - нормативную величину Резервного фонда. Предлагается отменить все положения Бюджетного кодекса, касающиеся этой величины.

По старому бюджетному правилу, действие которого сейчас приостановлено, Минфин должен направлять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы до достижения им нормативной величины, а далее приступать к пополнению ФНБ.

Согласно законопроекту, на расходы федерального бюджета могут быть направлены только те нефтегазовые доходы, которые рассчитаны исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на газ, прогнозируемого валютного курса, объема ненефтегазовых доходов и объема расходов на обслуживание госдолга.

Новое "бюджетное правило" вступит в силу с 1 января 2018 года, а в полном объеме заработает в 2019 году.