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Минфин изучает два варианта объединения Резервного фонда и ФНБ

Экономика и бизнес
3 июля, 15:28 дата обновления: 3 июля, 16:07 UTC+3

Один из них предполагает полную консолидацию фондов

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© Борис Кавашкина/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин России рассматривает два варианта объединения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ): либо полная их консолидация, либо установление объема перечислений из ФНБ в Резервный фонд. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету.

"Есть два варианта: либо полное объединение фондов, что можно рассматривать во втором чтении (поправок к Бюджетному кодексу - прим. ред.), либо (вариант), который уже заложен в поправках - это возможность устанавливать в законе о бюджете объем перечислений средств из ФНБ в Резервный фонд", - сказал замминистра.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает возможность консолидации средств ФНБ и Резервного фонда.

По словам Колычева, теоретически при объединении фондов может быть использована конструкция Стабилизационного фонда, объединявшего все резервы страны. Фонд был создан в 2004 году, а в 2008 году его разделили на ФНБ и Резервный фонд.

"Но очень много нормативов привязано к названию Фонда национального благосостояния, много законов, соглашений. Нужно взвесить все за и против в изменении названия фонда", - пояснил замминистра. Он подчеркнул, что важна прозрачность управления фондов, так как этот фактор влияет на оценки рейтинговых агентств.

Колычев также сообщил, что принципы пополнения единого фонда, в случае принятия соответствующего решения, будут такие же, как и принципы пополнения Резервного фонда.

Возможность использования средств ФНБ для пополнения Резервного фонда предусмотрена законопроектом о новом "бюджетном правиле".

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