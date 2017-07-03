Комитет ГД поддержал законопроект об индексации с 2020 года акцизов на уровень инфляции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий новый порядок индексации акцизных ставок на подакцизные товары с 2020 года - на уровень инфляции. Законопроект инициирован правительством РФ.

В настоящее время в России отсутствует единый порядок индексации ставок акцизов. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году инфляция составит 4%. Индексация ставок акцизов на уровень инфляции в 2020 году "обеспечит дополнительные доходы бюджетной системы по сравнению с доходами, рассчитанными исходя из ставок, предусмотренных для 2019 года, в размере 56,2 млрд руб.", указывается в сопроводительных материалах к законопроекту.

При этом в 2018-2019 годах акцизы предполагается сохранить на уровне, установленном действующим налоговым законодательством. Данная мера приведет к потере доходов федерального бюджета на уровне порядка 12 млрд руб. в 2018 году, подсчитали в правительстве.

Законопроект предлагает также изменить правила определения показателей, которые используются при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче природного горючего газа организациями, являющимися собственниками объектов Единой системы газоснабжения, в четвертом квартале 2017 года и в 2020 году. Документ предусматривает и продление до 31 декабря 2020 года срока действия увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну), установленной на 2019 год.

Так, коэффициент в формуле расчета НДПИ для "Газпрома" уже в четвертом квартале 2017 года планируется увеличить с 1,7969 до 2,2738. Также в 2020 году сохранится повышенная ставка на газ, которая в 2019 году увеличивается на 280 рублей за тысячу кубометров.

Акцизы на табак и алкоголь

Акцизы на табачную продукцию предлагается не повышать до 1 июля 2018 года, следует из текста законопроекта. С 1 января по 30 июня 2018 года предполагается применять действующую сейчас ставку (1,562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,123 руб. за 1 тыс. штук). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% - до 1,718 руб. за 1 тыс. сигарет.

Акцизы на всю алкогольную продукцию, которые выросли с 1 января 2017 года, правительство не планирует менять до конца 2019 года. Речь идет как о крепком алкоголе, так и о винах, и слабоалкогольной продукции. Так, акцизы для алкогольной продукции с долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифсикованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья) может сохраниться на уровне 418 руб. за 1 литр; алкогольная продукция с долей этилового спирта более 9% - 523 руб. за 1 литр.

Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху предлагается оставить на уровне 21 руб. за литр, крепкое пиво (свыше 8,6%) - 39 руб. за литр. Ставки акциза на российские игристые вина сохранятся на уровне 18 руб. за литр; на вина, защищенные географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения - 5 руб. за литр.

Также предусматривается освободить от уплаты акцизов ввезенные в Россию с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года вина, игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, в части, превышающей уплаченные суммы акцизов при их ввозе.