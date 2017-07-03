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Холдинг "Швабе" запустит в серийное производство новую IP-видеокамеру

Экономика и бизнес
3 июля, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 3 июля./ТАСС

Камера разработана в рамках проекта "Умный город" и предназначена для работы в системе видеонаблюдения объектов городской, транспортной и промышленной инфраструктуры

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© Пресс-служба ООО "Швабе"

МОСКВА, 3 июля./ТАСС/. Холдинг "Швабе", который входит в "Ростех", готовит к запуску в серийное производство IP-видеокамеру VIC, предназначенную для работы в системе видеонаблюдения объектов городской, транспортной и промышленной инфраструктуры. Новая разработка появится на рынке в конце 2017 года, сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга.

"Разработка предприятия холдинга "Швабе" Уральского оптико-механического завода будет востребована в системах уличного и внутреннего наблюдения, на авто/железнодорожном транспорте, строительной и карьерной технике. Сейчас IP-камера готовится у выпуску в серийное производство и появится на рынке в IV квартале 2017 года", - говорится в сообщении.

IP-камера разработана в рамках проекта "Умный город" - экосистемного проекта "Ростеха", направленного на улучшение качества жизни и бизнеса за счет повышения эффективности использования городской и региональной инфраструктур. Камера представляет собой блок видеонаблюдения IP-TV, на 90% состоит из отечественных элементов и обеспечивает четкую видимость даже в полной темноте. Камера устойчива к воздействию температур от минус 55 до плюс 40 °С.

"Рынок систем видеонаблюдения - один из самых динамично развивающихся сегментов IT-отрасли и важное направление развития гражданского приборостроения "Швабе". В настоящее время номенклатура выпускаемой продукции включает несколько видов камер различного назначения, по своим техническим возможностям не уступающих зарубежным аналогам", - сказал заместитель генерального директора холдинга Иван Ожгихин.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года холдинг "Швабе" завершил испытания еще одной новинки в отрасли видеонаблюдения - панорамной камеры. Устройство с 10-кратным увеличением не уступает зарубежным аналогам по скорости формирования единого цифрового панорамного изображения от нескольких источников.

О холдинге

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий оптической отрасли России. Предприятия холдинга производят полный спектр оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности. На их производственных площадках ведутся разработки инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных сил РФ. Представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

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