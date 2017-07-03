"Газпром нефть" приобрела 25% "дочки" испанской Repsol в Югре

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" приобрела 25% в компании "Евротэк-Югра", дочернем предприятии испанской Repsol в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, говорится в сообщении "Газпром нефти".
В рамках сделки компания также получила право на увеличение доли в предприятии до 50%. В этом случае "Газпром нефть" и Repsol будут управлять компанией на паритетных началах, отмечается в пресс-релизе.
Компания объявила о совершении сделки сразу после того, как ФАС сообщила об удовлетворении ходатайства "Газпром нефти" о покупке, которое она подала 26 мая.
"Евротэк-Югра" принадлежит испанской компании Repsol и владеет семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в Ханты-Мансийском автономном округе. Совместное предприятие продолжит геологоразведочные работы в Кондинском районе в юго-западной части ХМАО, где расположены все приобретаемые лицензионные участки.
На лицензионных участках, принадлежащих "Евротэк-Югра", проведены сейсмические исследования, в 2013-2016 гг. пробурено 9 поисково-оценочных скважин. На участках Карабашский 1 и Карабашский 2 в 2013 году открыто Оурьинское месторождение, извлекаемые запасы нефти (С1+С2) которого составляют 33,8 млн тонн. Окончательное инвестиционное решение о разработке Оурьинского месторождения планируется принять до конца 2019 года по результатам реализации программы геологоразведочных работ.
Repsol - одна из ведущих публичных нефтегазовых компаний в мире - ведет производственную деятельность более чем в 40 странах. Численность персонала - более 24 тыс. человек. Repsol является вертикально-интегрированной нефтяной компанией, основные виды деятельности которой включают геологоразведку, добычу нефти и газа, переработку, транспортировку, производство нефтехимической продукции, управление заправочными станциями и разработку новых источников энергии.