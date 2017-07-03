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Бюджетные инвестиции в энергоснабжение объектов ЧМ-2018 снижены до 5,8 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова, сэкономленные средства уже вернулись в бюджет

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Инвестиции бюджета Российской Федерации в обеспечение энергоснабжением объектов к ЧМ-2018 по итогам проектирования были снижены до 5,8 млрд руб. против изначально запланированных 7,6 млрд руб. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Сумма, которая у нас была изначальная - это 7,6 млрд руб. Потом в рамках проектирования и уже оптимизации схемы энергоснабжения мы пришли к экономии, и сейчас окончательная стоимость, которая нам необходима для чемпионата мира, - это 5,8 млрд руб.", - сказал Черезов.

Он добавил, что сэкономленные средства уже вернулись в бюджет.

Черезов напомнил, что объекты в четырех городах проведения ЧМ-2018 уже были сданы в эксплуатацию - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Готовность остальных объектов к проведению чемпионата составляет порядка 95%.

Завершить энергоснабжение объектов для проведения ЧМ-2018 Минэнерго планирует по графику - в декабре 2017 года.

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