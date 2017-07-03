Бюджетные инвестиции в энергоснабжение объектов ЧМ-2018 снижены до 5,8 млрд рублей

В России до конца 2017 года откроется сеть магазинов DisneyЭкономика и бизнес 3 июля, 16:35
Теннисист Хачанов победил Кузнецова в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 16:31
ХК ЦСКА заключил новый контракт с вратарем СорокинымСпорт 3 июля, 16:30
Фрахтовые ставки из Азии в Европу на прошлой неделе превысили $1 тыс. за TEUТранспорт 3 июля, 16:27
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-июне 2017 года составила 7 млн тоннТранспорт 3 июля, 16:21
Банк "Югра" поддержит российский оборонный комплексНовости партнеров 3 июля, 16:18
ФХР хочет провести целевое тестирование игроков на допинг при поддержке IIHF и КХЛСпорт 3 июля, 16:14
Кремль считает встречу Путина и Трампа в Гамбурге одинаково важной для РФ и СШАПолитика 3 июля, 16:10
Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июляЭкономика и бизнес 3 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Инвестиции бюджета Российской Федерации в обеспечение энергоснабжением объектов к ЧМ-2018 по итогам проектирования были снижены до 5,8 млрд руб. против изначально запланированных 7,6 млрд руб. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Сумма, которая у нас была изначальная - это 7,6 млрд руб. Потом в рамках проектирования и уже оптимизации схемы энергоснабжения мы пришли к экономии, и сейчас окончательная стоимость, которая нам необходима для чемпионата мира, - это 5,8 млрд руб.", - сказал Черезов.
Он добавил, что сэкономленные средства уже вернулись в бюджет.
Черезов напомнил, что объекты в четырех городах проведения ЧМ-2018 уже были сданы в эксплуатацию - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Готовность остальных объектов к проведению чемпионата составляет порядка 95%.
Завершить энергоснабжение объектов для проведения ЧМ-2018 Минэнерго планирует по графику - в декабре 2017 года.