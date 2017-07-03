В Госдуме будет создана рабочая группа по решению проблем дольщиков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Постоянная рабочая группа, которая займется решением проблем участников долевого строительства, будет создана при профильном комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Об этом сообщил в понедельник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. В них принимают участие более 200 дольщиков, представители правительства, Центробанка, страховых компаний, строительной индустрии.

"С позиции дальнейшего диалога и контроля у нас в планах, и мы об этом будем говорить, создание постоянной рабочей группы при комитете. И мы исходим из того, что если мы проводим парламентские слушания, мы не должны затем проблему бросать", - заявил Володин.

"Мы уже будем с вами в диалоге находиться, пока проблема не будет решена", - подчеркнул он, обращаясь к присутствующим на слушаниях дольщикам. "С одной стороны, для нас важно, чтобы в рамках правоприменительной практики мы нашли оптимальные решения, мы тестируем, почему не сработали страховые компании, почему не сработали саморегулируемые организации, почему региональные власти просмотрели, что на этом рынке есть недобросовестные застройщики, что надо сделать, чтобы защитить ваши права", - отметил он.

"Это наша задача, будем ее решать, будем решать ее вместе с вами", - заключил спикер.

Возврат к лицензированию в строительстве

Вячеслав Володин также не исключил возможность возврата от саморегулирования к лицензированию в строительстве, поскольку, по его словам, автономия саморегулируемых организаций (СРО) в этой сфере привела к потере средств граждан и застройщиков.

"Нам необходим диалог. Потому что у нас была дана полная автономия в принятии решений, и это право было реализовано таким образом, что огромные деньги потеряли и обманутые дольщики, и стройиндустрия", - сказал Володин.

"С их [руководителей саморегулируемых организаций] стороны будет понимание ответственности? Или нам нужно принимать поправки в закон, где, как вы правильно сказали, вводить лицензирование и от саморегулирования уходить?" - спросил спикер. Он пояснил, что к утрате контроля привели именно те подходы, которые были реализованы с позиции передачи части полномочий институтам саморегулирования. И сейчас необходимо вернуться к тому, чтобы этот контроль восстановить, подчеркнул Вячеслав Володин.