В России до конца 2017 года откроется сеть магазинов Disney

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Розничный оператор Ideas4retail Евгения Бутмана и Александра Мамута выведет на российский рынок новую сеть магазинов игрушек - Disney. До конца 2017 года в России появится шесть торговых точек этого бренда, говорится в совместном сообщении компаний.
"Четыре магазина появятся в Москве, еще по одному - в Петербурге и Сочи. Открытие первой торговой точки запланировано на осень 2017 года в российской столице. Площадь магазинов составит 200-600 кв. м. В магазинах будут продаваться игрушки, детские товары и сувениры под брендами Disney, Marvel и "Звездные Войны", - отмечается в сообщении.
Обычно Disney сама управляет своими розничными магазинами, однако на российский рынок было решено выходить при помощи местного партнера. Соответствующее соглашение было подписано между Disney и Ideas4retail в конце июня. "Открытие магазинов "Disney Игрушки" - важная веха для всего российского ритейла, поскольку на отечественный рынок уже давно не выходили такие значимые проекты", - прокомментировал председатель совета директоров Ideas4retail Евгений Бутман.
У Ideas4retail уже есть опыт вывода на российский рынок детских товаров зарубежных игроков. В частности, компания развивает в России сеть детских магазинов Hamleys, причем флагманская торговая точка сети расположена в легендарном Центральном детском магазине на Лубянке (бывший Детский мир - прим.ред.).
Ideas4retail была создана в 2011 году Евгением Бутманом и российским предпринимателем Александром Мамутом. Помимо Hamleys компания развивает в России испанскую сеть детских магазинов Imaginarium и собственный проект - товары для кухни Cook House. Всего под управлением компании находится 80 магазинов.