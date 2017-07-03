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В Госдуме предложили создать реестр недобросовестных застройщиков

Экономика и бизнес
3 июля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В реестр также планируют помещать информацию об учредителях компаний, бенефициарах и руководителях

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает необходимым сформировать публичный реестр недобросовестных застройщиков, который бы содержал не только перечень таких компаний, но и информацию об их руководстве и учредителях.

В Госдуме в понедельник проходят парламентские слушания, посвященные формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. В них принимают участие более 200 дольщиков, представители правительства, Центробанка.

"Необходимо сформировать публичный реестр недобросовестных застройщиков, то есть тех, кто уже показал свою неспособность работать на этом рынке", - сказал Николаев в ходе выступления на парламентских слушаниях. Он отметил, что важно не просто перечислить застройщиков, которые уже стали банкротами и на рынок не вернутся, но и поместить "в такой реестр информацию об учредителях таких компаний, бенефициарах, руководителях". "Чтобы впредь эти люди не могли работать на рынке долевого строительства и вновь привлекать средства граждан", - подчеркнул депутат.

Первое чтение законопроекта, регулирующего деятельность компенсационного фонда дольщиков, состоялось в Госдуме 14 июня. Комитет нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратил внимание на серьезные недоработки законопроекта, требующие устранения ко второму чтению, в части непрозрачности использования средств фонда, слабого контроля за его управлением, отсутствия механизма контроля за застройщиками. Также неясны требования к размеру отчислений в фонд.

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