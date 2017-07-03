"Российский капитал" достроит 37 домов СУ-155 до конца 2017 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Российский капитал" достроит около 37 жилых домов проблемного холдинга "СУ-155" до конца 2017 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень во время парламентских слушаний, посвященных формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

"До конца 2017 года будет построено еще 37 дома (СУ-155 - прим. ТАСС). В 2018 года будет завершено строительство еще 34 жилых домов" - сказал он.

Холдинг "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд руб., иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк, компания несет обязательства перед 27 тыс. дольщиков.

В декабре 2015 года правительство РФ решило санировать проблемный холдинг. Основным санатором стал госбанк "Российский капитал".

В зоне ответственности банка находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно концепции завершения строительства объектов застройщика, разработанной Минстроем РФ, проект рассчитан до конца 2018 года.

В конце марта 2017 года глава Минстроя РФ Михаил Мень по итогам совещания, которое проводил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявил, что проблема дольщиков, оставшихся без квартир из-за банкротства группы компаний "СУ-155", будет полностью решена в течение 2017-2018 годов и необходимые средства найдены. В 2016 года было достроено 59 домов.