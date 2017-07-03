Сессию Политической комиссии Всемирной таможенной организации впервые возглавит Россия

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. В Брюсселе в понедельник начала свою работу трехдневная сессия Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО), а после нее - с 6 по 8 июля здесь впервые под председательством РФ пройдет сессия главного управляющего органа этой структуры - Совета ВТамО. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, который будет председательствовать на этой сессии.

По его словам, в ходе ее работы будут рассматриваться вопросы гармонизации работы таможенных служб 181 государства-члена этой организации, в том числе упрощение процедур мировой торговли, электронная торговля, реализация инициатив в области безопасности, противодействие незаконному трансграничному перемещению финансовых средств.

"С 3 по 5 июля в Брюсселе проходит заседание Политической комиссии, которая проводится дважды в год (предыдущая проходила в Москве в декабре 2016 года - прим. ТАСС), а с 6 по 8 июля - Совет ВТамО, проходящий ежегодно. В Политическую комиссию входят 30 ведущих государств организации. Часть членов - постоянные, это те, кто является крупнейшим плательщиком взносов во ВТамО, поскольку организация существует на членские взносы. Среди них США, Евросоюз и Япония. Остальной состав формируется на ежегодной основе", - отметил он.

"Россия практически всегда представлена в Политической комиссии, но в этом году мы вышли из ее состава, поскольку я председательствую в этой структуре, поэтому свое обычное место мы уступили Азербайджану, - продолжил Давыдов, - Одна из главных функций страны-председателя - это возможность влиять на создание повестки и на приоритеты, определять, что именно надо рассматривать сегодня и сейчас. И мы такую повестку дня подготовили, включив в нее вопросы, которые актуальны и для российских таможенных органов".

"Один из таких вопросов - это взаимодействие таможенных и налоговых служб. ВТамО сейчас разрабатывает соответствующие рекомендации, в том числе, с учетом российского опыта. У нас такое взаимодействие с Федеральной налоговой службой активно развивается, мы выстраиваем единый информационный механизм, то есть - у каждого ведомства своя система, но мы нацелены на их интеграцию, бюджет надо пополнять совместными усилиями", - продолжил он.

По его словам, в числе других наиболее актуальных вопросов - "борьба с терроризмом и контрабандой наркотиков, которая помогает финансировать терроризм, а также вопросы по предотвращению незаконных финансовых операций, что, естественно, также близко связано с противодействием терроризму".