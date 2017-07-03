Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкая компания Kermi откроет завод по производству радиаторов в Подмосковье

Экономика и бизнес
3 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Введение в эксплуатацию завода позволит создать 150 новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер на рынке радиаторов в Германии компания Kermi локализует свое производство на территории подмосковного индустриального парка "Ступино 1". Как сообщил в понедельник ТАСС глава Корпорации развития Московской области Тимур Андреев, инвестор планирует сотрудничать с местными малыми и средними компаниями по части поставок различных комплектующих для своих приборов.

"Мы полтора года работали с Kermi прежде, чем они решили здесь открыть производство. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей, на новом предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест", - сказал Андреев, добавив, что открытие завода запланировано на первую половину 2018 года.

По его словам, Корпорация по развитию Подмосковья в рамках локализации иностранного производства в Московской области старается договориться о сотрудничестве зарубежных инвесторов с представителями местного малого и среднего бизнеса (МСБ). "У них (Kermi - прим. ТАСС) есть намерения сотрудничать с местными малыми и средними компаниями по части поставок. К сожалению, пока в структуре экономики Московской области находится не более 20% компаний МСБ", - добавил он.

Андреев отметил, что с помощью включения предпринимателей в цепочку поставок высокотехнологичных предприятий, работающих на территории Подмосковья, можно надеяться на рост промышленного сектора МСБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
2
Правительство РФ запретило оставлять детей в припаркованных машинах
3
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
4
Дело по факту гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Балашихе не направлено в суд
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама