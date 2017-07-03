Немецкая компания Kermi откроет завод по производству радиаторов в Подмосковье

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер на рынке радиаторов в Германии компания Kermi локализует свое производство на территории подмосковного индустриального парка "Ступино 1". Как сообщил в понедельник ТАСС глава Корпорации развития Московской области Тимур Андреев, инвестор планирует сотрудничать с местными малыми и средними компаниями по части поставок различных комплектующих для своих приборов.

"Мы полтора года работали с Kermi прежде, чем они решили здесь открыть производство. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей, на новом предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест", - сказал Андреев, добавив, что открытие завода запланировано на первую половину 2018 года.

По его словам, Корпорация по развитию Подмосковья в рамках локализации иностранного производства в Московской области старается договориться о сотрудничестве зарубежных инвесторов с представителями местного малого и среднего бизнеса (МСБ). "У них (Kermi - прим. ТАСС) есть намерения сотрудничать с местными малыми и средними компаниями по части поставок. К сожалению, пока в структуре экономики Московской области находится не более 20% компаний МСБ", - добавил он.

Андреев отметил, что с помощью включения предпринимателей в цепочку поставок высокотехнологичных предприятий, работающих на территории Подмосковья, можно надеяться на рост промышленного сектора МСБ.