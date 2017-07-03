Немецкая компания Kermi откроет завод по производству радиаторов в Подмосковье

Коновалов: Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе сборной России по биатлонуСпорт 3 июля, 18:10
СКА выкупил у "Трактора" права на хоккеиста КузнецоваСпорт 3 июля, 18:09
Экс-директор Исаакия возглавит новый музей РЖД в ПетербургеОбщество 3 июля, 18:09
Грек Димитрис Прифтис назначен главным тренером БК УНИКССпорт 3 июля, 18:00
Реализация научно-технологической стратегии РФ пройдет при участии РАННаука 3 июля, 18:00
ТАСС и Синьхуа открыли фотовыставку "Взгляд в прошлое и будущее"Новости агентства 3 июля, 18:00
СМИ: лидер лейбористов произвел 20 новых назначений в теневой кабинет ВеликобританииМеждународная панорама 3 июля, 17:44
Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной РоссииСпорт 3 июля, 17:42
СМИ: "Химки" подпишут контракт с американским баскетболистом ХаникаттомСпорт 3 июля, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер на рынке радиаторов в Германии компания Kermi локализует свое производство на территории подмосковного индустриального парка "Ступино 1". Как сообщил в понедельник ТАСС глава Корпорации развития Московской области Тимур Андреев, инвестор планирует сотрудничать с местными малыми и средними компаниями по части поставок различных комплектующих для своих приборов.
"Мы полтора года работали с Kermi прежде, чем они решили здесь открыть производство. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей, на новом предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест", - сказал Андреев, добавив, что открытие завода запланировано на первую половину 2018 года.
По его словам, Корпорация по развитию Подмосковья в рамках локализации иностранного производства в Московской области старается договориться о сотрудничестве зарубежных инвесторов с представителями местного малого и среднего бизнеса (МСБ). "У них (Kermi - прим. ТАСС) есть намерения сотрудничать с местными малыми и средними компаниями по части поставок. К сожалению, пока в структуре экономики Московской области находится не более 20% компаний МСБ", - добавил он.
Андреев отметил, что с помощью включения предпринимателей в цепочку поставок высокотехнологичных предприятий, работающих на территории Подмосковья, можно надеяться на рост промышленного сектора МСБ.