Минфин РФ выступил против отдельной льготы для обводненных месторождений нефти

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин РФ по-прежнему выступает против предоставления нефтяным компаниям отдельных льгот по обводненным месторождениям. Министерство готово рассматривать только механизм льгот через налог на добавленный доход (НДД). Об этом журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Мы по-прежнему возражаем. Это правительство должно решать, но мы по-прежнему возражаем, наша позиция не поменялась. Мы против льгот по обводненным месторождениям через НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых - прим. ред.). Через НДД (налог на добавленный доход - прим. ред.) - готовы рассмотреть", - сказал Сазанов.

Сейчас в правительстве на рассмотрении находятся два законопроекта, которые, по сути, дают льготы низкорентабельным месторождениям нефти для стимуляции их добычи.

Законопроект об НДД устраивает оба ведомства. Пилотный проект по НДД будет запущен с 1 января 2018 г. Проект предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т. Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все месторождения расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн т.

Параллельно рассматривается законопроект по стимулированию разработки обводненных нефтяных месторождений. Он предусматривает выдачу льгот четырем крупнейшим в России компаниям по добыче нефти - "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу". По словам первого заместителя Минэнерго Алексея Текслера, законопроект пока предусматривает выдачу льгот только крупным месторождениями с определенными характеристиками. Другим условием является достижение максимально быстрого и позитивного результата. В частности, речь идет о росте добычи.

Ранее Текслер говорил ТАСС, что законопроект уже внесен в правительство и предусматривает предоставление налоговой льготы для обводненных месторождений нефти с совокупной добычей в 35 млн т в год. До этого сообщалось, что вице- премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных месторождений. Предполагается, что в течение 3-5 лет объем выпадающих доходов будет покрыт. При этом законопроект по обводненным месторождениям рассматривается параллельно с законопроектом по налогу на добавленный доход.