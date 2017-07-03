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Минстрой предложил использовать земли АИЖК для помощи обманутым дольщикам

Экономика и бизнес
3 июля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Всего в России насчитывается 45 тыс. обманутых дольщиков и 769 проблемных объектов в 69 субъектах федерации

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минстрой предложил использовать земли АИЖК для помощи обманутым дольщикам. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень во время парламентских слушаний, посвященных формированию эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства.

"Правительство не отстраняется от этой проблемы (проблемы обманутых дольщиков - прим. ТАСС), будет помогать регионам. Мы готовы (помогать - прим. ТАСС) через механизм АИЖК. У нас есть полномочия в АИЖК передавать федеральные земли субъектам РФ. Там, где земля дорогая, это может быть реальным механизмом", - сказал он.

В России насчитывается 45 тыс. обманутых дольщиков, 769 проблемных объектов в 69 субъектах РФ. При этом почти половина граждан из этого реестра сосредоточена в 10 субъектах: Новосибирская область, Краснодарский край, Самарская область, Москва, Челябинская область, Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Омская область. По словам министра, это достаточно богатые регионы, что дает надежду на то, что проблема дольщиков там решаема. "Сегодня возможность увеличить темп, выделить земельный участок для того, чтобы решить эту проблему, тем более у таких регионов, где высокая стоимость земли, не представляется серьезной проблемой. Хотя хорошего, единого решения здесь нет, каждый случай индивидуальный", - сказал глава Минстроя.

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Мень, Михаил Александрович
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