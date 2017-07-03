Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Активное строительство в рамках серного проекта "Норникеля" начнется в 2018 году

Экономика и бизнес
3 июля, 17:56 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 3, июля. /ТАСС

С 2016 года компания выполняет подготовительные работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Активная фаза строительства в рамках серного проекта "Норникеля" на Надеждинском заводе в Норильске начнется не ранее второго квартала 2018 года, после того как руководство компании выберет вариант утилизации диоксида серы. Об этом в понедельник журналистам сообщил главный менеджер департамента управления инвестиционными проектами "Норникеля" Андрей Северилов.

"Подготовительные работы выполняем с прошлого года, идет планировка площадки, демонтаж тех зданий и сооружений, которые не будут использоваться. Активная фаза стройки начнется не ранее второго квартала 2018 года, когда руководство компании примет решение, по какому пути мы пойдем", - сказал Северилов.

Как сообщалось ранее, в конце года "Норникель" выберет вариант по утилизации диоксида серы на Надеждинском заводе. Один вариант предусматривает производство серы, второй - производство серной кислоты и ее последующую нейтрализацию.

"Наши специализированные службы ведут проработку вариантов доставки (серы потребителям - прим. ТАСС) по Северному морскому пути на восток и на запад и по Енисею", - добавил Северилов.

Сейчас диоксид серы попадает в атмосферу с металлургических производств "Норникеля". По данным компании, реализация проекта позволит улавливать диоксид серы и перерабатывать его. В перспективе "Норникель" планирует снизить объемы выбросов диоксида серы предприятиями заполярного филиала на 1,6-1,7 млн тонн в год (85%).

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
2
Правительство РФ запретило оставлять детей в припаркованных машинах
3
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
4
Дело по факту гибели шестилетнего ребенка в ДТП в Балашихе не направлено в суд
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама