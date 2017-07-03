Активное строительство в рамках серного проекта "Норникеля" начнется в 2018 году

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Активная фаза строительства в рамках серного проекта "Норникеля" на Надеждинском заводе в Норильске начнется не ранее второго квартала 2018 года, после того как руководство компании выберет вариант утилизации диоксида серы. Об этом в понедельник журналистам сообщил главный менеджер департамента управления инвестиционными проектами "Норникеля" Андрей Северилов.
"Подготовительные работы выполняем с прошлого года, идет планировка площадки, демонтаж тех зданий и сооружений, которые не будут использоваться. Активная фаза стройки начнется не ранее второго квартала 2018 года, когда руководство компании примет решение, по какому пути мы пойдем", - сказал Северилов.
Как сообщалось ранее, в конце года "Норникель" выберет вариант по утилизации диоксида серы на Надеждинском заводе. Один вариант предусматривает производство серы, второй - производство серной кислоты и ее последующую нейтрализацию.
"Наши специализированные службы ведут проработку вариантов доставки (серы потребителям - прим. ТАСС) по Северному морскому пути на восток и на запад и по Енисею", - добавил Северилов.
Сейчас диоксид серы попадает в атмосферу с металлургических производств "Норникеля". По данным компании, реализация проекта позволит улавливать диоксид серы и перерабатывать его. В перспективе "Норникель" планирует снизить объемы выбросов диоксида серы предприятиями заполярного филиала на 1,6-1,7 млн тонн в год (85%).
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.