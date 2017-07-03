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Глава Минсельхоза РФ рассчитывает на действие продэмбарго до 2020 года

Экономика и бизнес
3 июля, 18:32 дата обновления: 3 июля, 18:34 UTC+3 РИМ 3, июля. /ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года

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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев рассчитывает на то, что продовольственное эмбарго будет действовать до 2020 года. Об этом он сказал журналистам в кулуарах 40-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

"Мы надеемся, что такая обстановка (продэмбарго - прим. ТАСС) будет способствовать и дальше увеличению объема производства и не только ограничится 2018 годом. Мы рассчитываем и до 2020 года, и больше", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Несколькими днями ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России.

Во время "Прямой линии" 15 июня Путин заявил, что вопрос контрсанкций будет решаться в зависимости от отношений с партнерами, они будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России. "Будем смотреть, как будут складываться отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики, - отметил тогда он. - Что касается бесконечного продления каких-то ограничений, если наши партнеры в отношении нашей экономики санкции будут снимать, то мы тоже должны будем это делать, потому что иначе мы столкнемся с проблемами в рамках ВТО".

Рост сельхозпроизводства

Рост сельскохозяйственного производства в России в 2017 году будет не ниже 3%, заявил журналистам Александр Ткачев.

"Мы прогнозируем, что он будет не ниже 3%, очень здорово, если бы это было 4%", - отметил он.

В июне Ткачев в интервью ТАСС говорил, что рост сельхозпроизводства в России составит не менее 4%.

По словам министра, в этом году ожидается снижение урожая зерна - до 100-105 млн тонн (против 120,8 млн тонн в 2016 году), тем не менее, рост сельского хозяйства должен обеспечиваться за счет увеличения производства мяса.

В последние годы российский АПК показывает высокие темпы роста. Так, в 2015 году рост составил 3%, в 2016 году - 4,8%.

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