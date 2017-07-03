Ткачев: изменение климата грозит России потерей 1-2% ВВП в год

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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Изменение климата грозит России потерей 1-2% ВВП в год, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
"Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 г. говорят об угрозе потерь в среднем до 1-2% ВВП в год", - сказал министр, выступая на 40-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).