Ткачев: изменение климата грозит России потерей 1-2% ВВП в год

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Изменение климата грозит России потерей 1-2% ВВП в год, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 г. говорят об угрозе потерь в среднем до 1-2% ВВП в год", - сказал министр, выступая на 40-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО).