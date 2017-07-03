Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гроза 30 июня принесла страховщикам в 10 раз меньше ущерба, чем майский шквал

Экономика и бизнес
3 июля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Убытки оцениваются до 20 млн рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Убытки от грозы, обрушившейся на Московский регион 30 июня, оцениваются примерно в 10 раз меньше, чем от шквала 29 мая, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

"Ущерб в 10 раз меньше, чем по предыдущему событию. Оцениваем убытки в размере до 20 млн рублей, исходя из первых обращений", - сказал представитель союза. Ущерб от майского шквала оценивался в более чем 200 млн руб. - в основном речь шла о повреждении автомобилей упавшими деревьями и конструкциями.

Компания "Согласие" оценила предполагаемый ущерб клиентам компании в 8,5 млн руб.: страховщику поступило 85 обращений по автострахованию, из них 79 автомобилей принадлежат частным клиентам. Письменные заявления оформлены по 14 обращениям на сумму 1,5 млн руб. 29 случаев произошли на территории Москвы, остальные - в Московской области, сообщил представитель страховщика. Больше всего автомобилей (57) пострадали из-за града, 14 - из-за падения деревьев, шесть машин затопило водой. По две машины пострадали от гидроудара, падения предметов и просадки грунта из-за сильного дождя.

В "Ренессанс страхование" поступило 21 обращение от автовладельцев на 1,4 млн руб. "По сравнению с майским ураганом в этот раз намного меньше пострадавших автомобилей", - говорит представитель компании.

В "Ингосстрах" заявлено 46 убытков от частных клиентов. Из них 33 заявления - по каско, на общую сумму примерно 2 млн руб., 13 заявлений по страхованию имущества на сумму примерно 1 млн руб.

Кроме этого, один из корпоративных клиентов "Ингосстраха" заявил о повреждении внутренней отделки офиса, оценочная сумма возмещения составит 600 тыс. руб.

В компанию ВСК обратились 30 клиентов, в основном в связи с повреждением градом автомобилей, подтоплением зданий и повреждениями крыши.

В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. В результате стихии погибли два человека и еще 19 пострадали. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шквал в Москве Тропический ливень в Московском регионе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
6
Погибшие на озере Максимка в Челябинской области отмечали выпускной
7
Сбивший пенсионерку в Подмосковье полицейский уволен
Темы дня
Загрузка...
Реклама