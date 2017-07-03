Гроза 30 июня принесла страховщикам в 10 раз меньше ущерба, чем майский шквал

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Убытки от грозы, обрушившейся на Московский регион 30 июня, оцениваются примерно в 10 раз меньше, чем от шквала 29 мая, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

"Ущерб в 10 раз меньше, чем по предыдущему событию. Оцениваем убытки в размере до 20 млн рублей, исходя из первых обращений", - сказал представитель союза. Ущерб от майского шквала оценивался в более чем 200 млн руб. - в основном речь шла о повреждении автомобилей упавшими деревьями и конструкциями.

Компания "Согласие" оценила предполагаемый ущерб клиентам компании в 8,5 млн руб.: страховщику поступило 85 обращений по автострахованию, из них 79 автомобилей принадлежат частным клиентам. Письменные заявления оформлены по 14 обращениям на сумму 1,5 млн руб. 29 случаев произошли на территории Москвы, остальные - в Московской области, сообщил представитель страховщика. Больше всего автомобилей (57) пострадали из-за града, 14 - из-за падения деревьев, шесть машин затопило водой. По две машины пострадали от гидроудара, падения предметов и просадки грунта из-за сильного дождя.

В "Ренессанс страхование" поступило 21 обращение от автовладельцев на 1,4 млн руб. "По сравнению с майским ураганом в этот раз намного меньше пострадавших автомобилей", - говорит представитель компании.

В "Ингосстрах" заявлено 46 убытков от частных клиентов. Из них 33 заявления - по каско, на общую сумму примерно 2 млн руб., 13 заявлений по страхованию имущества на сумму примерно 1 млн руб.

Кроме этого, один из корпоративных клиентов "Ингосстраха" заявил о повреждении внутренней отделки офиса, оценочная сумма возмещения составит 600 тыс. руб.

В компанию ВСК обратились 30 клиентов, в основном в связи с повреждением градом автомобилей, подтоплением зданий и повреждениями крыши.

В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. В результате стихии погибли два человека и еще 19 пострадали. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года.