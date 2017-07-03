ЦБ обратил внимание на приток инвестиций в Россию

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Приток портфельных инвестиций в российские активы за март-июнь составил $2,1 млрд, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, комментируя данные EPFR Global.
"Статистика EPFR Global учитывает не только ориентированные исключительно на Россию фонды, но и фонды, направляющие на российский рынок часть капитала. Она свидетельствует о притоке портфельных инвестиций в Россию, в марте-июне 2017 г. составившем порядка $2,1 млрд", - сообщили в пресс-службе Банка России.
В пятницу инвестбанк "Ренессанс капитал" выпустил аналитический обзор, в котором говорилось, что отток инвестиций из ориентированных на российские акции фондов за март-июнь составил $1,6 млрд, что является максимумом более чем за три года.
Банк России также обратил внимание, что при оценке динамики портфельных инвестиций в Россию необходимо учитывать данные как по фондам акций, так и по фондам облигаций.
"По данным EPFR Global, отток капитала из фондов акций, ориентированных на РФ, частично компенсировался притоком в фонды облигаций", - добавила пресс-служба ЦБ.