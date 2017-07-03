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Володин считает необходимым проведение региональных слушаний по проблемам дольщиков

Экономика и бизнес
3 июля, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Спикер Госдумы подчеркнул важность диалога дольщиков и региональных властей

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что законодательные собрания субъектов РФ должны провести слушания по проблемам участников долевого строительства.

"Коллеги, давайте попросим наших коллег из законодательных собраний регионов провести парламентские слушания регионального уровня по данной проблеме с приглашением губернаторов, с приглашением чиновников федерального уровня, с приглашением застройщиков, с приглашением страховых компаний", - заявил Володин в ходе слушаний в Госдуме.

В понедельник в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные формированию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов дольщиков. В них приняли участие более 200 граждан - участников долевого строительства, представители Минстроя, Центробанка, страховых компаний, строительной индустрии.

Володин подчеркнул важность диалога дольщиков и региональных властей. "Сейчас появляется понимание, что не особо уделяют внимание разговору, и очень много вопросов именно из-за того, что нет ясности в том, что будет с их [дольщиков] домом, нет диалога", - указал спикер.

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